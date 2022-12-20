З січня 2023 року в Україні почне діяти програма, завдяки якій здійснюватиметься безоплатна заміна лампочок старого зразка на нові енергозберігаючі LED-лампи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відтак, з нового 2023 року кожен повнолітній громадянин України зможе безоплатно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. І в такий спосіб зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України.

Зокрема, заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз. Уряд України працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС було завершено до кінця року, і вже у січні програма стартувала.

У відомстві пояснили, що програма реалізовуватиметься через “Укрпошту”, а її механізм буде максимально спрощено. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення “Укрпошти” та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, зараз для того, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру України, доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності.

Крім того, міністерка економіки зауважила, що проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії, що є суттєвою економією. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактора атомної електростанції.

“Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю”, – підкреслила Юлія Свириденко.