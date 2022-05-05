Серед вбитих російською армією мирних мешканців Маріуполя опинилася сім'я 7-річної Валерії. ЇЇ мати, батько та молодша сестра загинули під завалами Драмтеатру, на який росіяни скинули авіабомбу.

Про це #Буквам повідомила подруга сім’ї Валерії.

Матері дівчинки, Хаджаві Анастасії, на момент смерті було 27 років, а сестрі Кароліні – лише 2,5. Самій Валерії, на щастя, вдалося врятуватися звідти спільно з бабусею та дідусем. Де вони перебувають зараз – поки невідомо.

Останнє фото на сторінці в Instagram Анастасії Хаджаві опубліковано 6 лютого 2022 року. Тоді з подругою та дітьми вони каталися на ковзанці саме біля Маріупольського Драмтеатру. Через 18 днів російська армія почала знищувати місто, ще через 21 – вбила її, молодшу доньку та чоловіка бомбою.