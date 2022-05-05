Про це #Буквам повідомила подруга сім’ї Валерії.
Матері дівчинки, Хаджаві Анастасії, на момент смерті було 27 років, а сестрі Кароліні – лише 2,5. Самій Валерії, на щастя, вдалося врятуватися звідти спільно з бабусею та дідусем. Де вони перебувають зараз – поки невідомо.
Останнє фото на сторінці в Instagram Анастасії Хаджаві опубліковано 6 лютого 2022 року. Тоді з подругою та дітьми вони каталися на ковзанці саме біля Маріупольського Драмтеатру. Через 18 днів російська армія почала знищувати місто, ще через 21 – вбила її, молодшу доньку та чоловіка бомбою.
- Нагадаємо, Загиблі. Пам’ять. Маріуполь – це назва Telegram-каналу, де публікують імена та деталі загибелі маріупольців, що померли від рук російських військових. 22 тисячі учасників.
- Станом на 5 травня окупанти продовжують штурмувати у Маріуполі завод “Азовсталь”. Заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар (“Калина”) закликав подбати про поранених солдатів.