За 13 років існування публічного судового реєстру в Україні з нього зникло 1 690 496 судових рішень.

Про це повідомляє “Слідство.Інфо”.

Єдиний судовий реєстр в Україні існує з 2006 року. Це електронна база захисту, обліку та пошуку документів, у яку вносяться всі рішення судів — від місцевого до Верховного, за винятком лише рішеннь Конституційного Суду.

Систему наповнюють працівники кожного суду та оператори реєстру. Сама електронна база перебуває під контролем Державної судової адміністрації України, яка здійснює організаційне та фінансове забезпечення органів судової влади.

У судовий реєстр мають вноситися всі ухвали. Однак закон дозволяє не показувати зміст судового документу, якщо засідання відбулося в закритому режимі. В такому випадку в реєстрі відображається номер та дата документу, але сам текст не показується. Крім того, відтерміновуються ті ухвали, у яких ідеться про обшуки чи розшукові дії. Вони мають з’явитися у реєстрі через рік з дати ухвалення рішення.

Однак з реєстру зникли рішення у кримінальних провадженнях, а також документи також господарських, адміністративних та цивільних процесів. Ідеться про ті рішення, які спочатку з’явилися у публічному доступі, а потім їх приховали. Статистика зникнення судових рішень показує, що найчастіше їх видаляти почали з 2015 року.