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З Суецького каналу треба прибрати 20 тис. кубометрів піску, аби звільнити Ever Given

З Суецького каналу необхідно прибрати до 20 000 кубічних метрів піску, щоб звільнити гігантський контейнеровоз Ever Given, який застряг там з вівторка.

П’ятниця, 26 березня 2021, 10:25

Про це повідомляє телеканал CNN.

Ever Given, контейнеровоз довжиною 400 метрів, сів на мілину в єгипетському каналі під час складних погодних умов – вітер 40 вузлів і піщана буря стали причиною поганої видимості та збою навігації.

Контейнеровоз заблокував один з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Для звільнення судна до роботи залучили два земснаряди, дев’ять буксирів і чотири екскаватора.

Земснаряди прибирають пісок і мул з носової частини корабля – всього потрібно прибрати від 15 000 до 20 000 кубічних метрів піску, щоб збільшити глибину на 16 метрів. Тільки тоді судно зможе поплисти. Це приблизно у вісім разів більше олімпійського басейну.

Фото: АР

“Крім того, на судні є спеціалізований землесосний снаряд, який може переміщати 2000 кубометрів матеріалу щогодини”, – сказав Бернхард Шульте, технічний менеджер судна Ever Given.

Близько 12% обсягу світової торгівлі проходить через Суецький канал, і він зазвичай обробляє вантажів на суму близько 10 мільярдів доларів в день.

Протягом 2020 років через канал пройшло більше 18 800 суден. Це в середньому 51,5 суден у день.

Деякі кораблі вирішують відхилитися від маршруту біля мису Горн, щоб уникнути блокування Суецького каналу, але, за даними Міжнародної палати судноплавства, їм доведеться пройти додаткові 3800 миль і плюс 12 днів у дорозі.

Зазначається, що блокування каналу контейнеровозом Ever Given завдасть значної шкоди для глобального ланцюга поставок товарів.

Експерти побоюються, що, якщо судно не звільнять найближчим часом, затор може вплинути на ринок нафти, ціни на перевезення і контейнерні перевезення, що призведе до подорожчання товарів повсякденного попиту.

Велика частина торгівлі між Азією і Європою як і раніше залежить від Суецького каналу. Наприклад, медичне обладнання та ЗІЗ, перевозяться саме такими судами.

Теги: вантаж, контейнеровоз, Суецький канал

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