Про це політик розповів в ролику “Я зателефонував своєму вбивці. Він зізнався”. Розшифровку відео наводить видання The Insider.
Так, Навальний опублікував відео, на якому він в присутності своїх колег в день публікації розслідування про отруєння його “Новачком” дзвонить військовому хіміку інституту криміналістики ФСБ Костянтину Кудрявцеву.
Політик назвався помічником секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева і легко дізнався у Кудрявцева подробиці операції отруєння.
“Ми взяли найпростішу програму – такими користуються телефонні пранкери – для того, щоб приховати номер, з якого телефоную я, і підставити замість нього потрібний нам номер. Розрахунок був дуже простий. О сьомій ранку дзвінок. Ти бачиш знайомий службовий номер, береш слухавку і починаєш розмовляти. Майже всі, кому я дзвонив слухавку взяли, майже всі її швидко кинули. А потім на нас чекала велика удача”, – говорить політик.
За словами Навального, телефонний номер Кудрявцева йому надало видання Bellingcat.
Кудрявцев розповів, що йому доручили розібратися з одягом політика, на якому були сліди “Новачка”. Так званим “найбільш ризикованим предметом” виявилися труси, на які і наносили отруту.
“Сказали працювати по трусах саме, по внутрішній частині <..> Гульфик так званий. Там шви такі є, ось, по швах <..> Обробляли розчинами, щоб не було слідів”, – сказав військовий хімік.
Так само він назвав імена і інших співробітників ФСБ, які брали участь в операції. А саме – Василя Калашникова, ім’я якого раніше Навальний і Bellingcat не наводили серед восьми передбачуваних отруйників. Калашников був співавтором ряду наукових робіт та виступів про виявлення метаболітів нових нервово-паралітичний агентів; його представляли як співробітника Інституту криміналістики.
Провал операції Кудрявцев пояснив тим, що літак посадили швидко, а медики в Омську вчасно ввели антидот і надали Навальному допомогу.
Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.
2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.
7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Олексій Навальний вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська. Він зазначив, що це важливий доказ.
- Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- 14 грудня стало відомо, що замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.