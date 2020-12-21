Про це політик розповів в ролику “Я зателефонував своєму вбивці. Він зізнався”. Розшифровку відео наводить видання The Insider.

Так, Навальний опублікував відео, на якому він в присутності своїх колег в день публікації розслідування про отруєння його “Новачком” дзвонить військовому хіміку інституту криміналістики ФСБ Костянтину Кудрявцеву.

Політик назвався помічником секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева і легко дізнався у Кудрявцева подробиці операції отруєння.

“Ми взяли найпростішу програму – такими користуються телефонні пранкери – для того, щоб приховати номер, з якого телефоную я, і підставити замість нього потрібний нам номер. Розрахунок був дуже простий. О сьомій ранку дзвінок. Ти бачиш знайомий службовий номер, береш слухавку і починаєш розмовляти. Майже всі, кому я дзвонив слухавку взяли, майже всі її швидко кинули. А потім на нас чекала велика удача”, – говорить політик.

За словами Навального, телефонний номер Кудрявцева йому надало видання Bellingcat.

Кудрявцев розповів, що йому доручили розібратися з одягом політика, на якому були сліди “Новачка”. Так званим “найбільш ризикованим предметом” виявилися труси, на які і наносили отруту.

“Сказали працювати по трусах саме, по внутрішній частині <..> Гульфик так званий. Там шви такі є, ось, по швах <..> Обробляли розчинами, щоб не було слідів”, – сказав військовий хімік.

Так само він назвав імена і інших співробітників ФСБ, які брали участь в операції. А саме – Василя Калашникова, ім’я якого раніше Навальний і Bellingcat не наводили серед восьми передбачуваних отруйників. Калашников був співавтором ряду наукових робіт та виступів про виявлення метаболітів нових нервово-паралітичний агентів; його представляли як співробітника Інституту криміналістики.

Провал операції Кудрявцев пояснив тим, що літак посадили швидко, а медики в Омську вчасно ввели антидот і надали Навальному допомогу.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.