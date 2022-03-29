Про це йдеться у дописі пресслужби Повітряного командування “Захід” ЗСУ.
Зазначається, що з винищувачів російських загарбників випустили дві ракети типу “Х”.
Проте завдяки радіотехнічним військам ворожі ракети вчасно зафіксували та знищили зенітні ракетні війська.
Окрім цього, підрозділи ЗРВ знищили два безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Додамо, що, за даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, ворожі ракети було збито над територією Золочівського району. Уламки ракети впали на землю, унаслідок чого виникла пожежа, яку вже загасили.
- Нагадаємо, що 26 березня РФ завдала два ракетних удари у межах Львова, унаслідок чого постраждало 5 осіб.
- Також, під час ракетного удару по Львову, який відбувся 18 березня, постраждала одна особа.
- Раніше, унаслідок ракетного удару по полігону у Яворові (Львівська область) загинуло 35 людей, а 134 особи було поранено. Серед постраждалих є не лише військові.