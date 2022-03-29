За даними Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних сил України, наприкінці доби 28 березня з території Республіки Білорусь було випущено дві ракети на Львів.

Про це йдеться у дописі пресслужби Повітряного командування “Захід” ЗСУ.

Зазначається, що з винищувачів російських загарбників випустили дві ракети типу “Х”.

Проте завдяки радіотехнічним військам ворожі ракети вчасно зафіксували та знищили зенітні ракетні війська.

Окрім цього, підрозділи ЗРВ знищили два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Додамо, що, за даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, ворожі ракети було збито над територією Золочівського району. Уламки ракети впали на землю, унаслідок чого виникла пожежа, яку вже загасили.