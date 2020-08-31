В Україні з травня майже в 4 рази збільшилася кількість пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень – це 2829 осіб. Якщо говорити про позаминулий тиждень – 2699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих становила 749. Ви бачите, що більш, ніж у три рази, майже в 4 рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються (з COVID-19, – ред.)”, – зазначив очільник МОЗ.

Степанов також навів статистику по кількості підтверджених випадків коронавірусу за останні тижні.

“Кількість підтверджених випадків за минулий тиждень – 14 458 випадків. Якщо ми говоримо в динаміці, то, наприклад, на тижні з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадки, виявлені за тиждень. За позаминулий тиждень (17-23 серпня – ред .) це було 13 937 випадків”, – розповів він.

Степанов уточнив, що всього передбачено понад 36 тисяч ліжок для хворих на коронавірус (які вже введені в експлуатацію або стоять в резерві).

На ранок 31 серпня кількість ліжок, зайнятих хворими із підтвердженим діагнозом COVID-19 і пацієнтами з підозрою, становить 9972.

(На відео – з 3:05)