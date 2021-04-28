Кабінет Міністрів України змінив правила отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Нові норми набудуть чинності 1 травня 2021 року.

Про це сказав прем’єрміністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

“Починаючи з травня отримувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п’яти місяців. Зробити це можна буде онлайн або поштою”, – сказав прем’єр.

Шмигаль зазначив, що зараз 92% громадян отримують субсидії у грошовій формі, а з травня “живими” грошима отримуватимуть усі 100%.

Прем’єр також додав, що з травня зміниться перелік осіб, яких позбавлять права на отримання субсидій.

“Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку понад сто тисяч гривень, купуєте нову автівку, або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень вам субсидію, звісно, не призначать”, – зауважив він.