Про це повідомляє The Washington Post.
Видання пише, що є три різні моделі того, як “могло б виглядати завершення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації”.
Один з варіантів мирного плану, який запропонував Зеленський минулого місяця, передбачає вихід військ РФ з усієї території України, яку вона зараз окупувала, зокрема Крим та райони східного Донбасу, які були захоплені у 2014 році.
Інший варіант — відхід РФ до лінії 2014 року, а третій варіант домовленості передбачає виведення російських військ з Донбасу, але не з Криму.
WP наголосив, що Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме останні два плани, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські окупанти відступлять з усіх територій України.
Втім, під час їхньої зустрічі віч-на-віч у середу Байден запитав у Зеленського про “поточні думки щодо того, як це [мир] має виглядати”.
Про це виданню розповів високопоставлений чиновник на правах анонімності, визнаючи, що “наразі це щось на кшталт академічної дискусії”, оскільки немає свідчень про те, що РФ зацікавлена в перемовинах.
Крім того, зазначається, що нові системи озброєння, надані США та їхніми союзниками, зокрема сучасна ППО Patriot, допоможуть протистояти російським авіаударам по українській інфраструктурі, які залишили більшу частину країни в темряві та без тепла з настанням зими.
“Це [надання ППО Patriot] не є всеосяжним рішенням для протиповітряної оборони України”, — сказав один із чиновників оборонного відомства.
Деякі високопоставлені українські чиновники стверджують, що єдиний спосіб зупинити російський повітряний напад – це вдарити по ньому з місця його початку.
Це означає “комбіновані удари по стаціонарних цілях противника, насамперед по аеродромах базування російської ударної авіації, районах пускових позицій балістичних і крилатих ракет”, — додав заступник голови РНБО України Михайло Забродський.
Навіть без негайного успіху зброї на фронті ставки на візит українського президента були високими: “Зеленський намагається зміцнити й тим самим розширити політичні основи підтримки України в Сполучених Штатах і, відповідно, у всьому вільному світі”, — сказав Деніел Фрід, який був головним дипломатом Держдепартаменту в Європі та послом США в Польщі.
“Все залежить від того, чи американці дотримаються курсу, а він хоче показати людське обличчя”, — сказав дипломат.
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