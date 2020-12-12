У суботу, 12 грудня, під Офісом президента України відбулася акція під назвою "Похорон правосуддя. Річниця "справи Шеремета".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акцію організували з нагоди річниці затримання ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка, лікарки Юлії Кузьменко і медика Яни Дугарь, яких слідство вважає причетними до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Організаторами акції є представники правозахисної ініціативи “Правотворець”, ініціатив “FreeRiff” і “FreeDrKuzmenko”, “Руху опору капітуляції”, “Національного корпусу” та інші.

Вони виступають проти звинувачень Антоненка, Дугарь і Кузьменко та наголошують, що слідство так і не надало доказів їхньої причетності до злочину.

У рамках акції була організована “траурна процесія” від перехрестя вулиць Банкової та Інститутської до Офісу президента України. Попереду процесії йшла дівчина із зав’язаними чорною стрічкою очима. В руках вона несла зображення Конституції України в траурній рамці.

Крім того, учасники акції несли великий банер із написом “Ні політичним репресіям” і символічну труну.

На тканині, яка покривала труну, було написано: “Весна пройшла – невинних садять”.

Учасники ходи встановили труну прямо біля Офісу Володимира Зеленського. Вони також принесли лампадки, пластикові квіти та вінки.

Учасники акції періодично вмикали “Реквієм” і “Траурний марш”. Вони також запалили фаєри.

Серед учасників ходи можна було помітити народного депутата восьмого скликання Андрія Тетерука, волонтера Мирослава Гая і художника, ведучого Сергія Пояркова.

“Ми прийдемо до Офісу президента, щоб символічно поховати правосуддя та справедливість. Це річниця утримання Андрія Антоненка за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав та свобод людини в Україні за політичною мотивацією… За прямою вказівкою Офісу президента України відбуваються політичні репресії. Системно переслідуються люди з патріотичною позицією, активісти та волонтери, представники патріотичних та націоналістичних організацій… Правосуддя в Україні знищено. Відсутня надія на справедливість в будь-якій справі”, – відзначали організатори акції.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.