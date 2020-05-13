Про це повідомило Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook.
“Спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні”, – йдеться у повідомленні.
Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.
Уточнюється, що разом зі господарями на борту літака перебували троє собак.
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