Спецрейсом зі Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні.

Про це повідомило Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook.

“Спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.

Уточнюється, що разом зі господарями на борту літака перебували троє собак.