Про це повідомила пресслужба МВС України.
Зокрема понад тиждень вони – спільно із міжнародними колегами – розшукували людей під завалами та ліквідовували наслідки природної катастрофи величезного масштабу.
Нагадаємо, що 10 лютого до пункту призначення прибула друга колона зведеного загону ДСНС у складі 52 осіб, 10 одиниць техніки для пошуково-рятувальних робіт у Туреччині.
За даними ДСНС, по прибуттю другої колони було проведено брифінг з координаційним штабом, на якому визначено подальші завдання та зони проведення АРР і сформовано дві пошукові групи. 11 рятувальників, щойно прибувши до м. Антакья, одразу приступили до аварійно-пошукових робіт у складі першої пошукової групи.
Своєю чергою, перша група українських рятувальників повернулася з Туреччини 19 лютого.
Зазначимо, що 20 лютого сталося ще два землетруси: магнітудою 6,4 бала у провінції Хатаї на півдні Туреччини, а згодом – магнітудою 5,8 бала в районі Самандаг.
Землетрус магнітудою 6,4 бала, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 16,7 кілометра. Тоді як землетрус магнітудою 5,8 бала стався на глибині 7 кілометрів.
Віцепрезидент Фуат Октай заявив, що розслідування землетрусів триває, і закликав громадян регіону триматися якомога далі від пошкоджених будівель.
Землетруси, які сталися в Хатаї, також відчувалися в різних частинах Сирії.
В AP повідомили, що підземні поштовхи спричинили обвалення деяких пошкоджених будівель. Про постраждалих повідомлень наразі не було.
ЗМІ зазначають, що багато осіб покинули свої домівки та збираються на відкритих територіях.
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Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.
Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.
Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.
- Відповідно до останніх даних, кількість жертв землетрусу, який 6 лютого сколихнув Туреччину та Сирію, становить вже понад 45 тисяч осіб.
- Згідно з підрахунками, два потужні землетруси в Туреччині спричинять збитки для економіки країни на суму понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП.
- Раніше експерт з геології припускав, що, за аналогією минулих років, наступний землетрус у Туреччині може статися протягом 2-3 років в Егейському районі та навколо Мармурового моря.