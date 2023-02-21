Сьогодні, 21 лютого, до України повернулася друга група українських рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків землетрусу у Туреччині.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Зокрема понад тиждень вони – спільно із міжнародними колегами – розшукували людей під завалами та ліквідовували наслідки природної катастрофи величезного масштабу.

Нагадаємо, що 10 лютого до пункту призначення прибула друга колона зведеного загону ДСНС у складі 52 осіб, 10 одиниць техніки для пошуково-рятувальних робіт у Туреччині.

За даними ДСНС, по прибуттю другої колони було проведено брифінг з координаційним штабом, на якому визначено подальші завдання та зони проведення АРР і сформовано дві пошукові групи. 11 рятувальників, щойно прибувши до м. Антакья, одразу приступили до аварійно-пошукових робіт у складі першої пошукової групи.

Своєю чергою, перша група українських рятувальників повернулася з Туреччини 19 лютого.

Зазначимо, що 20 лютого сталося ще два землетруси: магнітудою 6,4 бала у провінції Хатаї на півдні Туреччини, а згодом – магнітудою 5,8 бала в районі Самандаг.

Землетрус магнітудою 6,4 бала, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 16,7 кілометра. Тоді як землетрус магнітудою 5,8 бала стався на глибині 7 кілометрів.

Віцепрезидент Фуат Октай заявив, що розслідування землетрусів триває, і закликав громадян регіону триматися якомога далі від пошкоджених будівель.

Землетруси, які сталися в Хатаї, також відчувалися в різних частинах Сирії.

В AP повідомили, що підземні поштовхи спричинили обвалення деяких пошкоджених будівель. Про постраждалих повідомлень наразі не було.

ЗМІ зазначають, що багато осіб покинули свої домівки та збираються на відкритих територіях.

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.