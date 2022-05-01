Росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання тут було зосереджено приблизно півтора мільйона тонн зернових.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, декілька сотень тисяч тонн вже вкрадено та вивезено до РФ.

“Росіяни використовують тактику початку 20 ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. На цих територіях в фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для перероблення (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько півтора мільйона тонн зернових. Це суттєвий запас”, – зазначив Висоцький.

Він додав, що за міжнародними цінами запас коштує сотні мільйонів доларів та висловив побоювання, що є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь РФ.