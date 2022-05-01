Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
За його словами, декілька сотень тисяч тонн вже вкрадено та вивезено до РФ.
“Росіяни використовують тактику початку 20 ст. з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. На цих територіях в фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для перероблення (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько півтора мільйона тонн зернових. Це суттєвий запас”, – зазначив Висоцький.
Він додав, що за міжнародними цінами запас коштує сотні мільйонів доларів та висловив побоювання, що є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь РФ.
- Нагадаємо, чимало фермерів, які перебувають на тимчасово окупованій території, заявляють, що російські окупанти, масово крадуть їхнє зерно.
- Широкомасштабне вторгнення РФ в Україну може спричинити проблеми з продовольством на Близькому Сході. Дестабілізація через російську агресію може передувати новій “Арабській весні”.
- Раніше ООН вже зазначала, що російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.