Управління державної охорони України (УДО) звільнило військовослужбовця, який на початку цього місяця побив у Києві танцюриста з команди української співачки Надії Дорофєєвої.

Про це поінформували в пресслужбі УДО.

Йдеться про побиття танцівника шоу-балету “DOROFEEVA” Євгена Гончаренка, яке сталося 1 серпня. Повідомлялося, що хлопця жорстоко побив військовослужбовець УДО України.

В Управлінні держохорони з цього приводу провели службову нараду і вирішили звільнити вказаного військового з лав УДО.

“В Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету “DOROFEEVA”, за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України. Ми засуджуємо подібні прояви агресії, вважаємо неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків. Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства”, – наголошується в заяві УДО.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 1 серпня, близько 7:40 ранку, поблизу кав’ярні на вул. Антоновича між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт (відомо, що постраждалий Гончаренко разом із друзями вийшов із клубу “Ліфт”). Під час конфлікту нападник наніс потерпілому сильний удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю. Нападник зник з місця вчинення злочину.

Потерпілого госпіталізували до КНП “Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Невдовзі правоохоронці встановили особу нападника (ним виявився співробітник УДО) та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Водночас слідчі Територіального управління ДБР Києва уже повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Чоловіка затримали. За клопотанням прокурорів Голосіївський райсуд Києва відправив працівника УДО під варту на 60 діб.