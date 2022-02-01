Уперше в історії до України почали фізичний імпорт газу з Угорщини. Така можливість з'явилася після технічних заходів на Газотранспортній системі України (ГТС).

Про це повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон у Facebook.

Раніше газотранспортна система працювала тільки у напрямку з України до Угорщини. Цей напрямок став другим маршрутом транспортування газу, навіть якщо скасують транзит.

“Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках. Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту”, – написав Макогон.

Новий напрямок створив можливість для трейдерів. Йдеться про організацію постачання в Україну скрапленого газу LNG із термінала у Хорватії.

Зазначимо, що наразі Україна має більше як 11 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах. На початку опалюваного сезону запас був на вісім мільярдів кубів більше. Також за 2021 рік в Україну зменшився імпорт газу у шість разів — до 2,6 млрд кубометрів. Переважно він здійснювався віртуальним реверсом замість фізичного.

Також у вересні 2021 року Угорщина підписала новий контракт із російським “Газпромом” у Будапешті на десять років. Він фактично означає, що постачання газу буде в обхід України через Сербію (3,5 мільярди кубів) й решту через Австрію (1 мільярд кубів). Через це рішення Україна може втратити мільйони доларів. Міністерство закордонних справ України назвали угорське рішення “винятково політичним” і “економічно необґрунтованим”. У МЗС заявили, що будуть звертатися до Європейської комісії для оцінки відповідності контракту європейському праву.

Також “Газпром” зупинив постачання природного газу через України у напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року. Російська фірма заявила, що її новий шлях для його транзиту буде до Угорщини та Хорватії.

Фото: Сергій Макогон