Про це повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон у Facebook.
Раніше газотранспортна система працювала тільки у напрямку з України до Угорщини. Цей напрямок став другим маршрутом транспортування газу, навіть якщо скасують транзит.
“Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках. Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту”, – написав Макогон.
Новий напрямок створив можливість для трейдерів. Йдеться про організацію постачання в Україну скрапленого газу LNG із термінала у Хорватії.
Зазначимо, що наразі Україна має більше як 11 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах. На початку опалюваного сезону запас був на вісім мільярдів кубів більше. Також за 2021 рік в Україну зменшився імпорт газу у шість разів — до 2,6 млрд кубометрів. Переважно він здійснювався віртуальним реверсом замість фізичного.
Також у вересні 2021 року Угорщина підписала новий контракт із російським “Газпромом” у Будапешті на десять років. Він фактично означає, що постачання газу буде в обхід України через Сербію (3,5 мільярди кубів) й решту через Австрію (1 мільярд кубів). Через це рішення Україна може втратити мільйони доларів. Міністерство закордонних справ України назвали угорське рішення “винятково політичним” і “економічно необґрунтованим”. У МЗС заявили, що будуть звертатися до Європейської комісії для оцінки відповідності контракту європейському праву.
Також “Газпром” зупинив постачання природного газу через України у напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року. Російська фірма заявила, що її новий шлях для його транзиту буде до Угорщини та Хорватії.
Фото: Сергій Макогон
- Нагадаємо, Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, який надасть можливість наростити обсяги газу, який постачається на Схід. Прем’єр-міністр польського уряду Матеуш Моравецький оголосив про проєкт за результатами розмови із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
- Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив, що газопровід “Північний потік-2” не почне працювати, якщо російські війська вдеруться в Україну.