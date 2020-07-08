З України видворили двох росіян, які працювали на спецслужби Російської Федерації та готували скоєння тяжких злочинів на території нашої країни.

Про це повідомила пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Сьогодні, 8 липня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань з працівниками Державної міграційної служби України примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України“, – йдеться в повідомленні.

Їх затримали вчора під час спецоперації у Києві. Правоохоронці отримали інформацію про те, що зловмисники прибули до столиці з метою скоєння ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні.

Зазначається, що видворені росіяни були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн.