Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

“Не дивлячись на кризу авіаційної галузі у всьому світі, пов’язану з пандемією COVID-19, ми продовжуємо роботу з розширення переліку країн, з якими співпрацюємо в авіаперевезеннях. Ми готуємося до укладення двох міжурядових угод про повітряне сполучення з Сінгапуром та Ісландією. Сьогодні відповідними розпорядженнями Уряд схвалив проєкти цих угод та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх від української сторони”, – прокоментував прийняте рішення міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Зазначається, що угоди визначатимуть порядок регулювання міжнародних польотів під час експлуатації договірних ліній між Україною та Сінгапуром та між Україною та Ісландією, порядок призначення авіапідприємств, встановлюватимуть умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів, передбачатимуть взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, міститимуть положення стосовно авіаційної безпеки тощо.

Крім того, документ встановлюватиме механізм інспектування авіапідприємств з метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.