З українського порту "Чорноморськ" вийшло останнє судно в межах "зернової угоди", що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем.

Джерело: Reuters.

За даними ООН, судно DSM Capella з 30 тис. тонн кукурудзи вирушило сьогодні, 7 травня, з порту “Чорноморськ” до Туреччини і стало останнім судном, яке раніше пройшло його інспекцію на вхід до України.

“Чорноморську зернову ініціативу” підписали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня. 17 листопада 2022 року угоду продовжили на 120 днів, до 18 березня 2023 року. Угоду продовжували двічі, востаннє 18 березня.

Україна заявила, що угоду було продовжено на 120 днів, натомість Росія стверджує, що лише на 60 – до 18 травня, і наполягає на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Минулого тижня Україна, Туреччина, ООН та Росія на зустрічі у Стамбулі не дійшли позитивного результату щодо продовження дії “зернового коридору” в межах “Чорноморської ініціативи” та домовилися провести переговори стосовно подальшої долі угоди найближчим часом.

“Сторони домовилися продовжити переговори за посередництва Туреччини на технічному рівні у чотиристоронньому форматі, щоб зернова угода змогла продовжити свою ефективну діяльність у найближчий період”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини.

У відомстві наголосили, що дводенні переговори у Стамбулі були конструктивними.

Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.

Своєю чергою, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав Росію та Україну “погодити продовження Чорноморської зернової угоди” після того, як минулого тижня переговори зайшли в глухий кут.

Гріффітс заявив, що продовжуються зусилля для продовження угоди, яка дозволяє безпечний Чорноморський експорт зерна з України, договір, з якого Росія погрожувала вийти через перешкоди для її власного експорту зерна та добрив.

“Продовження Чорноморської ініціативи є критично важливим, як і повторне зобов’язання сторін щодо її безперебійного та ефективного функціонування”, – наголосив він.

Минулого тижня координатор зустрівся з високопосадовцями з РФ та України в Стамбулі, але зазначив, що Росія не погодилася продовжити угоду. Росіяни вимагають відновити роботу трубопроводу, який постачає аміак до українського чорноморського порту.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що Росія винна в тому, що поки що не вдалося продовжити Чорноморську зернову угоду, і що Росія не зацікавлена ​​в переговорах про продовження угоди.