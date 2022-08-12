Сьогодні, 12 серпня, із портів "Чорноморськ" та "Південний" вирушив п’ятий караван з українським продовольством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України.

Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван з агропродукцією із українських портів. В його складі судно SORMOVSKIY 12, яке вийшло з порту “Чорноморськ”, та балкер STAR LAURA з порту “Південний”. На їх борту понад 63 тисячі тонн агропродукції.

“Зокрема, STAR LAURA стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту “Південний” з початку реалізації “зернової ініціативи”, та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують зерновим коридором”, – розповіли у Міністерстві інфраструктури України.

Натомість вже сьогодні “Чорноморськ” та “Південний” приймуть ще 2 судна під завантаження – BRAVE COMMANDER та PETREL S. На них буде завантажено понад 40 тисяч тонн українського зерна.

Варто зазначити, що протягом дев’яти днів роботи “зернового коридору” з українських портів експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції.

Очільник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков наголосив, що Україна планомірно рухається до наміченого амбітного плану — вивезення 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти Одеси.