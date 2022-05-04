Про це сповістив мер Маріуполя Вадим Бойченко в етері національного телемарафону.
“На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок. Немає зв’язку, щоб зрозуміти, що відбувається. У безпеці вони, чи ні. Безпосередньо вчора ще мав зв’язок, а сьогодні, на жаль, нічого не можу прокоментувати”, – заявив Бойченко.
Водночас у вечірньому зведенні пресслужба Генштабу ЗСУ зазначила, що станом на 18:00 росіяни хоч і поновили наступ в окремих районах заводу за підтримки авіації, проте без успіху.
Своєю чергою, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія також підтвердив, що ввечері влада зв’язок із захисниками Маріуполя. Він додав, що російські солдати перебувають на території “Азовсталі”, але без подробиць.
- Нагадаємо, 3 травня на Майдані Незалежності відбулася вже третя акція з закликом до міжнародної спільноти врятувати бійців полку “Азов”, морських піхотинців та всіх тих, хто зараз перебуває на заводі “Азовсталь”.
- У знищеному росіянами Маріуполі планують провести “урочисті заходи” до 9 травня. До зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.