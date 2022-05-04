З українськими воїнами, що захищають від російської окупації маріупольський металургійний комбінат "Азовсталь", не можуть вийти на зв'язок. Починаючи з 3 травня ЗС РФ почали штурмувати територію заводу.

Про це сповістив мер Маріуполя Вадим Бойченко в етері національного телемарафону.

“На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок. Немає зв’язку, щоб зрозуміти, що відбувається. У безпеці вони, чи ні. Безпосередньо вчора ще мав зв’язок, а сьогодні, на жаль, нічого не можу прокоментувати”, – заявив Бойченко.

Водночас у вечірньому зведенні пресслужба Генштабу ЗСУ зазначила, що станом на 18:00 росіяни хоч і поновили наступ в окремих районах заводу за підтримки авіації, проте без успіху.

Своєю чергою, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія також підтвердив, що ввечері влада зв’язок із захисниками Маріуполя. Він додав, що російські солдати перебувають на території “Азовсталі”, але без подробиць.