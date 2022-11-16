У межах ініціативи Grain from Ukraine "зерновим коридором" рухається судно NORD VIND з 27 тисячами тонн української пшениці для Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Перший балкер з українською пшеницею відправлено з порту “Одеса”. Вантаж був відправлений за підтримки уряду Німеччини та Всесвітньої продовольчої програми ООН. Він рухається “зерновим коридором” в складі каравану з 8 суден.

На їх борту 269 тисяч тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 40 тисяч української пшениці для Ефіопії везе балкер BOZBURUN M, який зафрахтований Організацією Обʼєднаних Націй.

Зазначимо, що за ініціативи президента України Володимира Зеленського було розпочата гуманітарна програма Grain from Ukraine. Її зміст полягає у прямих закупівлях українського експортного зерна та передача його до бідних країн Африки та Азії.

В Мінінфраструктури зауважили, що ця програма одночасно є підтримкою української економіки та конкретною допомогою країнам, що знаходяться на межі голоду.

Нагадаємо, що Україна сподівається на продовження угоди про експорт зерна щонайменше ще на один рік, із розширенням переліку товарів та портів. Термін дії угоди, яка полегшила глобальну продовольчу кризу шляхом розблокування трьох великих українських портів під час широкомасштабного вторгнення Росії, закінчується 19 листопада, і минулого місяця вона опинилася під загрозою, коли Москва зупинила свою участь в угоді, перш ніж знову приєднатися.

Ця угода дозволила поставити на зовнішні ринки близько 10,5 млн тонн українського продовольства, в основному зерна, з моменту її укладення в липні за посередництва Туреччини та ООН.

7 листопада в Анкарі відбулась зустріч за участю делегації Міністерства оборони США. Туреччина заявила, що наполягатиме на продовженні зернової угоди ще на наступні дванадцять місяців.

Варто зазначити, що 29 жовтня РФ заявила про свій вихід з “зернової угоди”. Це сталось після атаки безпілотників на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі.

“Зернова угода” між країнами була укладена в липні за посередництва ООН і Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти зернову ініціативу, попри відмову Москви.

Натомість вже 2 листопада у міністерстві оборони РФ заявили, що РФ відновлює свою участь у “зерновій угоді”, яку тимчасово зупинила після вибухів у Севастополі.