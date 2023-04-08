Через один з прикордонних пунктів Одещини до Молдови намагались вивезли мощі 80 святих та церковне начиння.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними ДПСУ, у пункті пропуску “Табаки” прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой.

Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято.

Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.

Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.