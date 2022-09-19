Про це повідомила Служба безпеки України.
Документи планували вивезти до однієї з країн Східної Азії. Іноземцям намагалися привезти секретні дані щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів та бойових вертольотів – за грошову винагороду.
Організатор схеми долучив до справи трьох нинішніх працівників оборонного підприємства. У них були копії таємних документів, які мали передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку.
Якби їм вдалося таке зробити, то іноземці могли б налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів.
Під час обшуків вилучено електронні носії інформації, де зберігалися дані. Також виявлено 30 тисяч доларів, котрі були завдатком за нелегальний експорт, та засоби зв’язку, що використовуються для комунікації із закордонним “замовником”.
Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.
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