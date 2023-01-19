У Києві митники виявили старовинну метальну зброю давньоруських часів, яку намагалися вивезти до США. Артефакти, виготовлені у період Русі IX-XIV століть, спробували переслати за кордон без дозвільних документів.

Про це повідомила Державна митна служба України у Facebook.

Всього намагалися вивезти вісім автентичних наконечників стріл. Під час перевірки виявилося, що вони мають ознаки старовини.

Мистецтвознавча експертиза, проведена фахівцями Національного музею історії України, зазначила, що вони становлять історичну та культурну цінність. Практично на всіх екземплярах знайденої зброї фахівці виявили спроби непрофесійної реставрації.

Їхню автентичність підтвердили залишки активних продуктів корозії заліза, характерних для подібних предметів археології, що довгий час перебували в землі.

Відповідно до українського законодавства предмети археології не можуть бути об’єктами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави. У ДМС заявили, що наконечники стріл є здобиччю “чорних археологів”.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 (пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання) Митного кодексу України. Виявлені наконечники митники вилучили.