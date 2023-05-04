На Київській митниці виявили, що на території України у вантажівці намагалися ввезти розібраний літак.

Про це повідомила Київська митниця.

За даними пресслужби, перевізник мав намір ввезти літак з Румунії. Він подав документи, згідно з якими нібито мали відправити фюзеляж та крила літака Cessna, що був у використанні.

На митниці оцінили товар в 9 тисяч євро.

Київські митники під час огляду вантажівки дійшли до висновку, що товар насправді є літаком у частково розібраному стані.

Ще у вантажівці виявили інші частини літака: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання, обтічники, вихлопні частини системи двигуна.

Було складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 (Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.









До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак // 5 фото