російсько-українська війна
11:41 Мер Брюсселя приїхав до Києва вдруге під час повномасштабного вторгнення
11:21 До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак
11:17 Окупанти завдали удару по об’єкту генерації у Донецькій області – Міненерго
10:50 СБУ арештувала активи підсанкційного нардепа Новинського на понад 10,5 млрд грн
10:41 У Швеції посилили закони щодо тероризму для набуття членства в НАТО
10:27 У ГУР спростували заяви ФСБ РФ про начебто затримання українських агентів на території окупованого Криму
10:27 В Інституті вивчення війни пояснили, чому Пригожин заявив про початок українського контрнаступу
09:52 Британські розвідники прокоментували пожежі на російських нафтобазах
09:44 У Фастові хлопець із синдромом Дауна відкрив інклюзивну пекарню
09:21 Харківщина: росіяни завдали ударів по чотирьох районах області, пошкоджено житлові будинки
08:45 Втрати росіян: протягом доби ліквідовано ще 650 загарбників
08:36 Росіяни атакували дронами та артилерією Нікополь: травмовано 32-річного чоловіка
08:19 Донеччина: 3 травня росіяни вбили 2 жителів області, 9 — поранено
07:59 4 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:38 Місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 4 травня
01:03 Зеленський вирушив до Нідерландів, планує виступити у Гаазі – ЗМІ
00:39 Обговорили підтримку України – Зеленський провів двосторонні зустрічі в Гельсінкі
00:07 Резніков: Україні не треба нападати на Путіна – за ним прийде Гаага

03 травня

23:49 У посольстві США в Україні попередили про «підвищену загрозу ракетного обстрілу»
23:23 У 2022 році сума збитків від карткового шахрайства зросла на 46% – НБУ
22:52 Мінреінтеграції ініціювало створення Центрів підтримки цивільного населення в умовах збройного конфлікту
22:50 В Іспанії мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав понад €321 тисячу за перший тиждень прокату
22:33 Пілотована місія: Китай планує висадити людей на Місяць до 2030 року
22:08 «Оскар» за «візуальні ефекти» дістається Кремлю – у Литві та Латвії прокоментували заяви Москви щодо дронів
21:41 Розвідка РФ допомогла Ірану вирахувати британського шпигуна в уряді: його стратили – NYT
21:37 Від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехніки знешкодили понад 352 тисячі вибухівок
21:00 Країни Північної Європи підтримують членство України в ЄС та НАТО

До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак

На Київській митниці виявили, що на території України у вантажівці намагалися ввезти розібраний літак.

Четвер, 4 травня 2023, 11:21
Підтримати

Про це повідомила Київська митниця.

За даними пресслужби, перевізник мав намір ввезти літак з Румунії. Він подав документи, згідно з якими нібито мали відправити фюзеляж та крила літака Cessna, що був у використанні.

Фото: Київська митниця

На митниці оцінили товар в 9 тисяч євро.

Київські митники під час огляду вантажівки дійшли до висновку, що товар насправді є літаком у частково розібраному стані.

Фото: Київська митниця

Ще у вантажівці виявили інші частини літака: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання, обтічники, вихлопні частини системи двигуна.

Було складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 (Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення) Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.

  • До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак

    Фото: Київська митниця

  • До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак

    Фото: Київська митниця

  • До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак

    Фото: Київська митниця

  • До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак

    Фото: Київська митниця

  • До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак

    Фото: Київська митниця

До України намагалися ввезти у вантажівці розібраний літак // 5 фото

Теги: літак, митниця, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook