Про це інформує американський телеканал CNN.
За даними Міжнародної організації з міграції, 3 901 713 біженців, зареєстрованих станом на понеділок, включають 203 000 громадян третіх країн.
Нагадаємо, за оцінками Організації Об’єднаних Націй, 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.
Водночас в організації наголосили, що понад 4 млн осіб найближчими місяцями можуть потребувати захисту та допомоги у сусідніх країнах.
- Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Пьотр Глінський, який займається питаннями вимушено переміщених осіб у Польщі, заявив, що держава прийматиме стільки українців, скільки необхідно.
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау назвав п’ять кроків задля запобігання у майбутньому нападам на суверенні держави у глобальному масштабі.
- Водночас польська влада вирішила вислати з Польщі близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, що не відповідає статусу дипломата, що мовою дипломатії означає шпигунство, неофіційно повідомили в урядових джерелах.
- Також Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено покинули Україну на тлі російського вторгнення.