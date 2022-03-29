В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців повідомили, що понад 3,9 мільйона осіб залишили Україну з початку російського вторгнення наприкінці лютого.

Про це інформує американський телеканал CNN.

За даними Міжнародної організації з міграції, 3 901 713 біженців, зареєстрованих станом на понеділок, включають 203 000 громадян третіх країн.

Нагадаємо, за оцінками Організації Об’єднаних Націй, 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.

Водночас в організації наголосили, що понад 4 млн осіб найближчими місяцями можуть потребувати захисту та допомоги у сусідніх країнах.