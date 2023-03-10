В Українській православній церкві московського патріархату повідомили, що з ними розривають угоду на оренду Києво-Печерської лаври.

Про це свідчить відповідна заява на сайті УПЦ МП.

Зазначається, що в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра сповістив про те, що з церквою розривають договір про оренду Нижньої Лаври від липня 2013 року.

З 29 березня 2023 року договір розірвуть на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня.

Крім того, представників Московського патріархату закликали до 29 березня звільнити приміщення, які вони орендують на території Нижньої Лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.