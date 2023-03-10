Про це свідчить відповідна заява на сайті УПЦ МП.
Зазначається, що в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра сповістив про те, що з церквою розривають договір про оренду Нижньої Лаври від липня 2013 року.
З 29 березня 2023 року договір розірвуть на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня.
Крім того, представників Московського патріархату закликали до 29 березня звільнити приміщення, які вони орендують на території Нижньої Лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.
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