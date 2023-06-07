У Харківській області село Ватутіне планують перейменувати на Залужне, на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Джерело: народний депутат від партії “Слуга народу”, голова підкомітету з адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін у Facebook.

За його словами, це відбувається у межах дерусифікації. Відповідне рішення вже ухвалено Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

“Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває. Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне”, — зазначив Безгін.

Нагадаємо, лише за день петиція зініційована Адою Роговцевою про перейменування вулиці Німанська у Києві на честь Героя України Дмитра Коцюбайла на псевдо “Да Вінчі” набрала понад 13 000 підписів. Тоді як для розгляду Київрадою необхідно шість тисяч голосів.

Авторка петиції українська акторка Ада Роговцева зауважила, що Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України.

“Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла”, – йдеться в документі.

Додамо, що в Солом’янському районі Києва вулицю Олександра Пироговського перейменували на честь українського перекладача та шістдесятника – Григорія Кочура.