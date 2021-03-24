Колишній заступник міністра МОЗ України Павло Ковтонюк заявив, що з вересня минулого року надмірна смертність почала доволі стрімко зростати.

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Рекорд смертей: в Україні збільшується надлишкова смертність, і підстав для зміни тренду немає”.

За словами Ковтонюка, оцінювати надлишкову смертність від коронавірусу краще не по року, а по місяцях, тоді краще видно динаміку.

“Якщо ж дивитись на місяці, то починаючи з жовтня, навіть з вересня минулого року надмірна смертність почала доволі стрімко зростати. У вересні вона була на 14% вища, в жовтні – 18%, у листопаді – 30%, у грудні – вже 34%” – розповідає ексзаступник міністра.

Цей показник вже був дуже високий і через нього Україна займала сьоме місце серед 15 великих країн Європи.

“При цьому в грудні більшість країн Європи вже були на низхідному тренді, а в Україні він був висхідний”, – наголошує Ковтонюк.

Хоча ще в листопаді в Європі ще теж був висхідний тренд надлишкової смертності, але в грудні цифри вже почали знижуватись через запроваджені локдауни. І зараз в європейських країнах іде тенденція на сильне зниження, аж до мінусових значень, зауважує фахівець.

На жаль, Ковтонюк не бачить підстав, щоб в Україні цифри знижувались.

За оцінками Національної академії наук, оприлюдненими в березні 2021 надлишкова смертність асоційована з СOVID-19 у 2020 році склала 40–60 тис. смертей.