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З виставки карикатуриста Олега Смаля вилучили малюнок із Зеленським: ось як він виглядає

Український професійний карикатурист, журналіст, книжковий графік, живописець і скульптор Олег Смаль заявив, що з його виставки вилучили малюнок із президентом Володимиром Зеленським.

П’ятниця, 23 липня 2021, 13:13

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Перший випадок в біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото“, – йдеться в повідомленні.

Смаль зазначив, що на порожньому місці була карикатура на президента Зеленського.

“Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю “хоробрим” карикатуристом, котрий насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки -“кабы чего не вышло…”. Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно“, – пояснив карикатурист.

#Букви звернулися до Олега Смаля з проханням показати суспільству ту саму карикатуру. Ось як вона виглядає:

У Публічній бібліотеці імені Лесі Українки прокоментували вилучення карикатури.

“Пан Смаль господар в виставковій галереї Деснянського району. Дивно, що він там не виставив цю карикатуру. Запитайте його. Там площі, куди до них пристосованій стіні нашого інтернет-центру. Там й сам пан Смаль цілими днями. До нас приходять і ті читачі, які підтримують такі карикатури, і ті, які можуть запитати, чому карикатура у держустанові на президента, якого вони обрали більшістю і підтримують. Перепрошуємо, але для чого перетворювати приміщення бібліотеки на майданчик для сварок, як у фейсбуці. Лише з цієї причини. А карикатуру цю кожен письменник може попросити в автора для будь-якої з своїх книжок. Це буде кращий прояв Вашої позиції проти цензури і самоцензури“, – заявили там.

ДОВІДКА. Олег Смаль – український професійний карикатурист, журналіст (понад 10 тисяч публікацій), книжковий графік, живописець і скульптор. Живе і працює в Києві. Працює в різних стилях — від авангарду до фотореалізму. З 1996 року його твори були візитною карткою газети “Дзеркало тижня“.

Твори Смаля зберігаються у музеях світу та приватних колекціях, зокрема, у експрезидента Словаччини — Андрея Кіски, експрем’єрміністра України Юлії Тимошенко, муфтія Духовного управління мусульман України Саіда Ісмагілова, послів США, Бельгії, Франції, Німеччини в Україні.

Він є призером і переможцем близько 40 міжнародних конкурсів графіки в Бельгії, Румунії, Україні, Ірані, Італії, Китаї, Південній Кореї, Росії, Франції, Японії.

Смаль — володар світового рекорду за сумою судового позову за газетну карикатуру. Свого часу суд Шевченківського району Києва зареєстрував позов на його карикатуру на суму 120 млрд грн. Він творить скульптури, картини й книжкову графіку, але перш за все відомий в Україні та за її межами як крутий політичний карикатурист. Протягом 25 років опублікував близько 15 000 своїх робіт.

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Теги: Володимир Зеленський, виставка, карикатурист, Олег Смаль, карикатура, критика

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