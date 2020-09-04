З танкеру Delfi ("Делфі"), який зазнав аварії біля берегів Одеси торік восени, знову стався розлив нафтопродуктів.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору, загальною площею 70 квадратних метрів. Цей факт зафіксовано в Акті обстеження морської акваторії та відбору проб води в місці забруднення № 144 від 03.09.2020”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази. Показник склав 0,29 мг/дм³, що відзначено у відповідному протоколі вимірювань показників складу та властивостей вод.

Мальований додав, що для оперативного усунення забруднення представниками Одеської філії ДП “АМПУ” були проведені невідкладні роботи біля підтопленого танкеру із застосуванням сорбенту.

“Витік нафтопродуктів стався через те, що з судном продовжують проводити роботи з його підняття і стабілізації. Держекоінспекція зможе розрахувати збитки за шкоду довкіллю лише після того, як танкер Delfi остаточно приберуть з акваторії Чорного моря”, – резюмував він.

Як відомо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, розташоване в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину неподалік від пляжу “Дельфін”.

Внаслідок аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищив допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.