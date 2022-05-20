За підрахунками розвідки Сполученого Королівства, за останні дні з маріупольського заводу "Азовсталь" вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Зазначається, що кількість українських захисників, які продовжують знаходитись на “Азовсталі” невідома, а кількість тих, хто вийшов, складає близько 1700.

У британській розвідці вважають, що коли Росія повністю почне контролювати Маріуполь, війська, які перебувають у місті, перекинуть на інші напрямки на Донбасі.

Однак тривалий опір маріупольських захисників свідчить про те, що російські армійці, яких направили у Маріуполь, виснажені і потребують відпочинку перед тим, як відправляти їх на нові бойові напрямки.

Проте російське командування зазнає тиску, щоб якнайшвидше досягти поставлених цілей. Це означає, що Кремль, ймовірно, не дозволить російським армійцям з Маріуполя перерозподілити свої сили Це загрожує подальшим виснаженням російської армії.