Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії з посиланням на розвідку.
Зазначається, що кількість українських захисників, які продовжують знаходитись на “Азовсталі” невідома, а кількість тих, хто вийшов, складає близько 1700.
У британській розвідці вважають, що коли Росія повністю почне контролювати Маріуполь, війська, які перебувають у місті, перекинуть на інші напрямки на Донбасі.
Однак тривалий опір маріупольських захисників свідчить про те, що російські армійці, яких направили у Маріуполь, виснажені і потребують відпочинку перед тим, як відправляти їх на нові бойові напрямки.
Проте російське командування зазнає тиску, щоб якнайшвидше досягти поставлених цілей. Це означає, що Кремль, ймовірно, не дозволить російським армійцям з Маріуполя перерозподілити свої сили Це загрожує подальшим виснаженням російської армії.
- Нагадаємо, заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар сповістив, що командування оборонців Маріуполя й досі залишається на “Азовсталі”.
- Також у Міністерстві оборони України вважають, що заяви представників російської влади про евакуацію військових із “Азовсталі” спрямовані на внутрішнє споживання громадянами РФ.
- Відомо, що днями розпочалась евакуація українських воїнів, котрі перебували в оточеному росіянами маріупольському заводі “Азовсталь”. Американські аналітики вважають, що після довгих перемовин РФ погодилась на евакуацію для того, аби швидше оголосити про повний контроль над Маріуполем.
- Окрім цього 17 травня щонайменше сім автобусів з українськими військовими виїхали із металургійного заводу “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь у супроводі російських збройних сил.