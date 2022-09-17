Уряд ухвалив рішення, яким передбачено передачу повноважень щодо призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг до органів Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

16 вересня уряд України прийняв постанову “Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України”.

Постановою передбачено, що з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України. З 1 грудня Фонд буде і призначати, і виплачувати субсидії та пільги.

Відтак громадяни як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

“Відповідним рішенням передбачено передачу функцій призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України, які працюють за екстериторіальним принципом”, – йдеться у повідомленні.

Також у Мінсоцполітики зазначили, що в умовах воєнного стану екстериторіальний принцип надання цих видів соціальної підтримки дозволить: забезпечити право людей на допомогу від держави за будь-яких обставин, зберігати централізовано дані громадян, необхідні для призначення та розрахунку житлових субсидій і пільг. А також автоматизувати та прискорити процеси призначення, нарахування та виплати житлових субсидій і пільг.

Крім того, з урахуванням масштабного переміщення людей в Україні, пропонується не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії: допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також компенсацію для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням у своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою “Прихисток”.

“Проєктом акта також поширено порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії РФ проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, на всі території, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації”, – наголосили у Міністерстві соціальної політики.

А також додали, що зокрема пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю.