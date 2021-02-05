Про це він повідомив в Facebook.

Дунда звернувся до Зеленського з відкритим листом, в якому зазначив, що виборці нерідко запитують його про ідеологічні засади партії, а коли він відповідає по посилення економіки, євроатлантичний курс та посилення армії, йому кажуть, що чули інше.

Розмірковуючи над цим питанням, Дунда зазначив, що під час виборів у 2019 році партія ставила на перший план необхідність забрати молодих людей з незаплямованою репутацією. Зрештою вийшла команда ідеологічно неоднорідна.

Він переконаний, що партія має сформувати певні принципи, спираючись на позицію президента. За таких умов монобільшість стала б сильною і монолітною.

Звернувся з відкритим листом до Президента та запропонував розробити та сформувати ідеологію партії.

Вважаю, що на тлі всіх подій за останні кілька тижнів вона нам дуже необхідна.

Вона зробить нас монолітною монобільшістю та створить підтримку для Президента Зеленського. Разом побудуємо сильну, незалежну Україну.

Від себе Дунда запропонував такі тези:

безальтернативність євроатлантичного шляху;

Росія є країною-агресором;

Україна має будувати політичну націю;

побудова ринкової економіки;

необхідна реформи судоустрою;

тощо.