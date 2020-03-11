Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Зокрема, варто зазначити, що українські військові не залишили без відповіді вчорашній обстріл противника біля Пісків. В результаті вогню кількох бойовиків вдалося ліквідувати.
Українці знищили трьох бойовиків, а також поранили п’ятьох.
За минулу добу, 10 березня, противник відкривав вогонь по українських позиціях 17 разів.
8 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: тричі поруч з населеним пунктом Піски, неподалік Новоселівки 2, поруч з Авдіївкою, поблизу Василівки, в районі населеного пункту Павлопіль, неподалік Широкиного.
Дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: два рази поблизу Оріхового, неподалік населеного пункту Хутір Вільний, у районі Новоолександрівки, поруч з Луганським, неподалік Миронівського, біля Новолуганського та Залізного, у районі Новгородського.
На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.
Також в повідомленні підкреслили, що противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Варто нагадати, що вчора російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.
“Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням”, – повідомили в ООС.
Також варто зазначити, що окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування.
8 березня на Донбасі протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, п’ятеро поранені, ще один отримав бойову травму.
- На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще двоє – бойові травми.
- 2 березня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.