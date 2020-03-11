За 10 днів березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули десятеро українських військовослужбовців. З них деякі загинули безпосередньо на полі бою, а деякі - внаслідок отримання важких поранень.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Зокрема, варто зазначити, що українські військові не залишили без відповіді вчорашній обстріл противника біля Пісків. В результаті вогню кількох бойовиків вдалося ліквідувати.

Українці знищили трьох бойовиків, а також поранили п’ятьох.

За минулу добу, 10 березня, противник відкривав вогонь по українських позиціях 17 разів.

8 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: тричі поруч з населеним пунктом Піски, неподалік Новоселівки 2, поруч з Авдіївкою, поблизу Василівки, в районі населеного пункту Павлопіль, неподалік Широкиного.

Дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: два рази поблизу Оріхового, неподалік населеного пункту Хутір Вільний, у районі Новоолександрівки, поруч з Луганським, неподалік Миронівського, біля Новолуганського та Залізного, у районі Новгородського.

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

Також в повідомленні підкреслили, що противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Варто нагадати, що вчора російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

“Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням”, – повідомили в ООС.

Також варто зазначити, що окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування.

8 березня на Донбасі протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, п’ятеро поранені, ще один отримав бойову травму.