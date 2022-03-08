Про це повідомляє американська компанія Castellum.AI.
Друге місце антирейтингу посідає Іран. Проте за десять років проти цієї країни застосували понад 3 600 обмежень. Для порівняння, проти Сирії – понад 2 600 та проти КНДР – понад 2 000. Зокрема 651 обмеження має Венесуела, ще 510 М’янма та Куба — 208.
Найбільше Росію торкнулися санкції від США (1194), Канади (908) та Швейцарії (824). Лише 7% кількості обмежень було від ЄС загалом і 14% від кількості обмежень США. Проте санкції для російської економіки болючі, оскільки стосуються фізичних осіб та компаній. Зокрема їх спрямували на морські і повітряні судна. Окрім цього, вихід багатьох компаній з країни був неочікуваним для РФ, тому це – додатковий шлях до послаблення економіки.
- Нагадаємо, російський напад готувався із думкою, що Захід знову буде розгублений та млявий на тлі війни в Україні. План “Барбаросса-2022” не врахував, що подібні агресивні дії поставили під удар основні принципи європейського суспільства.
- У Російській Федерації розробили план на випадок економічних санкцій, проте вони виявилися жорсткішими. На тлі цього економіка Росії стрімко падає.
- Згідно з прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle & Co, уже найближчими місяцями Російська Федерація може втратити свою платоспроможність. Країні-агресору прогнозують дефолт за так званим венесуельським сценарієм.
- Наразі Росію від дефолту відділяє лише одна сходинка. Суверенний кредитний рейтинг країни-агресора зменшили з B3 до Ca.
- Також нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у Російській Федерації.
- Раніше на тлі російського вторгнення в Україну, курс російського рубля впав до свого історичного мінімуму. Водночас Центральний банк Російської Федерації вирішив підвищити ключову ставку до 20% річних. Фінансовий аналітик Сергій Колодій у коментарі для #Букв зауважив, що торгів на Мосбіржі скоріше за все не відбуватиметься в повному обсязі, можливо в обмеженому форматі.