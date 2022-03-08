Через напад Росії на Україну світ запровадив стільки санкцій, як проти Ірану за десять років. Лише за десять днів РФ стала рекордсменом за кількістю обмежень – їх понад 5 500.

Про це повідомляє американська компанія Castellum.AI.

Друге місце антирейтингу посідає Іран. Проте за десять років проти цієї країни застосували понад 3 600 обмежень. Для порівняння, проти Сирії – понад 2 600 та проти КНДР – понад 2 000. Зокрема 651 обмеження має Венесуела, ще 510 М’янма та Куба — 208.

Найбільше Росію торкнулися санкції від США (1194), Канади (908) та Швейцарії (824). Лише 7% кількості обмежень було від ЄС загалом і 14% від кількості обмежень США. Проте санкції для російської економіки болючі, оскільки стосуються фізичних осіб та компаній. Зокрема їх спрямували на морські і повітряні судна. Окрім цього, вихід багатьох компаній з країни був неочікуваним для РФ, тому це – додатковий шлях до послаблення економіки.