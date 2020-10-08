Лікарні першої та другої для лікування хворих на COVID-19 в Києві майже переповнені. "Європейська Солідарність" вимагає від місцевої влади розгорнути лікарні третьої хвилі.

Про це повідомили у пресслужбі партії.

Марина Порошенко, перший номер списку партії “Європейська Солідарність” у Київраду, відвідала Київську міську клінічну лікарню №8. Після візиту Марина Порошенко заявила. що лікарні першої хвилі для лікування хворих на COVID-19 переповнені, другої — на межі заповнення.

Впродовж останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула понад три сотні. За словами Марини Порошенко, якщо за такої тенденції вже за 10 днів в медичних закладах столиці може настати повний колапс.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці.

“За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів”, – вважає Марина Порошенко.

Однак на сьогодні, за її словами, приміщення не підготовлені і не обладнані, а лікарів не вистачає — вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці.

У зв’язку з цим “ЄС” закликала місцеву владу розгорнути лікарні третьої хвилі, а центру — виплатити лікарям надбавки.