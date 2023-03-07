За підсумками благодійного збору “Лютий донат”, котрий запустив Національний банк за підтримки "Приватбанку" та платформи United24, українці зібрали на дрони-розвідники “Чаклун” 11,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Збір на десять безпілотних комплексів для ЗСУ тривав з 24 лютого до 5 березня.

“Чаклун” – легкий у використанні, придатний до ручного запуску та ремонту в польових умовах розвідник українського виробництва. До кожного комплексу входять п’ять дронів, які здатні перебувати в повітрі 60 хвилин та літати на відстань до 100 кілометрів.

У пресслужбі нагадали, що 9 березня серед учасників збору в прямому ефірі на youtube каналі НБУ розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти Національного банку України з підписами керівників держави та ЗСУ.

Нещодавно фандрейзингова платформа UNITED24 разом з українським підприємством “АРТЕМСІЛЬ” випустили партії благодійної солі, кошти з якої спрямують на закупівлю дронів для ГУР.

Раніше у Литві зібрали 14 мільйонів євро на багатофункціональні тактичні радари, які спорядять Україні. Вони допоможуть ефективніше захищатися від обстрілів російської авіації.