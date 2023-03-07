Про це повідомляє пресслужба банку.
Збір на десять безпілотних комплексів для ЗСУ тривав з 24 лютого до 5 березня.
“Чаклун” – легкий у використанні, придатний до ручного запуску та ремонту в польових умовах розвідник українського виробництва. До кожного комплексу входять п’ять дронів, які здатні перебувати в повітрі 60 хвилин та літати на відстань до 100 кілометрів.
У пресслужбі нагадали, що 9 березня серед учасників збору в прямому ефірі на youtube каналі НБУ розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти Національного банку України з підписами керівників держави та ЗСУ.
Нещодавно фандрейзингова платформа UNITED24 разом з українським підприємством “АРТЕМСІЛЬ” випустили партії благодійної солі, кошти з якої спрямують на закупівлю дронів для ГУР.
Раніше у Литві зібрали 14 мільйонів євро на багатофункціональні тактичні радари, які спорядять Україні. Вони допоможуть ефективніше захищатися від обстрілів російської авіації.
- Майже 5,5 млн гривень (понад €135 000) зібрали громадяни Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Більше 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка займається розвитком тактичної медицини в Україні.
- На благодійному вечорі у Мілані прапор із підписом президента України продали за 110 000 євро. Аукціоном опікувався український тренер та футболіст Андрій Шевченко. У такий спосіб зібрано кошти на відбудову стадіону в Ірпені.
- Волонтер і телеведучий Сергій Притула повідомив, що завдяки коштам українців вдалося закрити збір на 430 квадрокоптерів для Збройних сил України, частину з них вже розвели по підрозділах.