Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у етері спільного інформаційного телемарафону українських каналів.
Маляр зауважила, що наразі процедура вступу досить проста. Більш того, наразі функціонує сайт, де є уся необхідна інформація та контакти. Також після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.
“Перемога – це перемога , але Росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду”, – розповіла Маляр.
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- Через санкції “Сбербанк” Росії зіштовхнувся з аномальним відпливом коштів у своїх дочірніх компаніях в Європі. Компанія вирішила покинути європейський ринок.