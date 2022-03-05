Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у етері спільного інформаційного телемарафону українських каналів.

Маляр зауважила, що наразі процедура вступу досить проста. Більш того, наразі функціонує сайт, де є уся необхідна інформація та контакти. Також після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.

“Перемога ­– це перемога , але Росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду”, ­– розповіла Маляр.