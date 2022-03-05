З початку російського вторгнення в Україну до лав територіальної оборони долучилися близько 100 тисяч українців.

Про це сповістила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у етері спільного інформаційного телемарафону українських каналів.

Маляр зауважила, що наразі процедура вступу досить проста. Більш того, наразі функціонує сайт, де є уся необхідна інформація та контакти. Також після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.