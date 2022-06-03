Про це повідомляє пресслужба “Укравтодору”.
Ворог не припиняє нищити інфраструктуру України. Проте українці продовжують жити та відбудовувати країну в умовах війни.
“Ми поставили на павзу всі масштабні проєкти “Великого будівництва”, натомість працюємо на критично важливих маршрутах та “дорогах життя”, – зазначається у повідомленні.
Наразі на деокупованих територіях забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва.
Також відновлено рух “Варшавською трасою” з Києва до Ковеля. На цій трасі у двох областях через військові дії було знищено три мости. Проте зараз всі три переправи вже функціонують.
Відновлено рух для вантажівок трасою М-06 Київ-Чоп. Окрім цього, вчора було відкрито рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині – це майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава – Київ.
“Не зупиняється розчищення і прибирання доріг від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Там, де необхідно, проводимо аварійні ремонти. Для того, щоб поїздки були безпечними, робимо розмітку та встановлюємо знаки”, – йдеться у повідомленні.
Також в “Укравтодорі” додали, що вже очищено 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.
- У Київській області відкрили тимчасовий насипний міст у Романівці. Він з’єднує Ірпінь, Бучу, Ворзель і Гостомель з Києвом.
- Станом на початок 100-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, кількість наступальних атак ворога знизилась, однак окупанти продовжують активно обстрілювати і українських воїнів на передовій, і цивільне населення в інших регіонах України.
- Сьогодні минає 100 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Проте російські війська так і не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри влади.