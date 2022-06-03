Російські окупанти знищили 24 тисячі км доріг та три сотні мостів за 100 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це повідомляє пресслужба “Укравтодору”.

Ворог не припиняє нищити інфраструктуру України. Проте українці продовжують жити та відбудовувати країну в умовах війни.

“Ми поставили на павзу всі масштабні проєкти “Великого будівництва”, натомість працюємо на критично важливих маршрутах та “дорогах життя”, – зазначається у повідомленні.

Наразі на деокупованих територіях забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва.

Також відновлено рух “Варшавською трасою” з Києва до Ковеля. На цій трасі у двох областях через військові дії було знищено три мости. Проте зараз всі три переправи вже функціонують.

Відновлено рух для вантажівок трасою М-06 Київ-Чоп. Окрім цього, вчора було відкрито рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині – це майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава – Київ.

“Не зупиняється розчищення і прибирання доріг від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Там, де необхідно, проводимо аварійні ремонти. Для того, щоб поїздки були безпечними, робимо розмітку та встановлюємо знаки”, – йдеться у повідомленні.

Також в “Укравтодорі” додали, що вже очищено 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.