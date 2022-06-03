Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані воєнної розвідки.
Опір та стійкість українців призвели до відбиття наступальних операцій російських окупантів.
Після припущення помилок щодо планування та погане тактичне виконання Росія вирішила зосередити свої війська на Донбасі.
“Зараз Росія досягла тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку”, – йдеться у повідомленні.
РФ контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, у найближчі два тижні встановить повний контроль. Проте російські військові змогли досягти цих тактичних успіхів із величезними витратами ресурсів.
Натомість Росія не змогла створити маневр або рух на інших фронтах чи напрямках, тому всі вони перейшли до оборони.
“У порівнянні з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якого успіху на фронті, їй необхідні постійні великі інвестиції людської сили, обладнання та час”, – зазначається у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gtepCytay9
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2022
- Нагадаємо, що станом на початок 100-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, кількість наступальних атак ворога знизилась, однак окупанти продовжують активно обстрілювати і українських воїнів на передовій, і цивільне населення в інших регіонах України.
- Російська армія взяла під контроль більшість районів стратегічно важливого міста Сєвєродонецьк Луганської області, бої за яке йдуть протягом тижнів. Водночас головна дорога, що веде до міста залишається під українським контролем, тоді як РФ намагається досягти сталої локальної переваги, концентруючи велику кількість артилерії.
- На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, війна в Україні буде довготривалою та має закінчитися за столом переговорів.