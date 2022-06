Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані воєнної розвідки.

Опір та стійкість українців призвели до відбиття наступальних операцій російських окупантів.

Після припущення помилок щодо планування та погане тактичне виконання Росія вирішила зосередити свої війська на Донбасі.

“Зараз Росія досягла тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку”, – йдеться у повідомленні.

РФ контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, у найближчі два тижні встановить повний контроль. Проте російські військові змогли досягти цих тактичних успіхів із величезними витратами ресурсів.

Натомість Росія не змогла створити маневр або рух на інших фронтах чи напрямках, тому всі вони перейшли до оборони.

“У порівнянні з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якого успіху на фронті, їй необхідні постійні великі інвестиції людської сили, обладнання та час”, – зазначається у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gtepCytay9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2022