За словами високопоставленого чиновника з оборони Сполучених Штатів Америки, РФ вже випустила загалом 600 ракет з початку нападу на Україну. Водночас зазначається, що вона використала близько 95% своєї бойової потужності в Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами чиновника, США спостерігали, що в Херсоні та Миколаєві тривають бої, а російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Натомість просування військ зустріло сильний опір українців, що уповільнило наступ росіян.

Тим часом величезний російський конвой на північ від Києва, який охоплює близько 67 км дороги, залишається в глухому положенні, але інформації про те, наскільки він віддалений від Києва, наразі немає. Наприкінці минулого тижня це було приблизно 25 км від Києва.

Небо над Києвом залишається суперечливим, і як українці, так і росіяни зберігають більшість своєї повітряної бойової потужності.

Чиновник також зазначив, що США не спостерігали десантного нападу під Одесою і не оцінюють, що він неминучий.