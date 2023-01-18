Представники церков та релігійних організацій України звернулися до учасників засідання Ради Безпеки ООН й закликали міжнародну спільноту допомогти українцям вистояти у широкомасштабній війні Росії проти України.

Про це йдеться у зверненні на офіційному сайті Державної служби України з етнополітики та свободи слова.

“Вельмишановні пані й панове! Ми, представники релігійних організацій України, звертаємося до вас від імені мільйонів своїх вірних, які під російськими ракетами й снарядами моляться, трудяться і захищають найцінніший Дар Божий – життя на нашій землі, права людей та їхню гідність.Війна принесла цим людям колосальні страждання, причому свобода людей, їхні релігійні переконання ставали чи не першою мішенню російських окупантів”, – звернулися до міжнародної спільноти представники релігійних організацій.

У своєму зверненні вони зазначили, що за одинадцять місяців росіяни зруйнували чи сплюндрували понад 270 храмів і сакральних споруд, вбито і замордовано десятки священнослужителів.

У повідомленні наголошується, що всюди, куди приходить Росія, приходить кінець релігійній свободі. Там, де Росія, там катують “неправильних” православних, збиткуються з католиків, ув’язнюють на немислимі навіть у радянські часи терміни за релігійні переконання мусульман, примушують протестантів тікати за кордон від неминучих репресій, переслідують Свідків Єгови.

“Тому наші вірні б’ються на фронті, крім іншого, ще й за те, щоби Україна й надалі залишалася країною, де за всю історію її незалежного існування не було закрито жодного молитовного будинку, де кожний має право вірити у те, що він вважає гідним віри, де релігійні меншини почуваються так само комфортно, як і церкви, що об’єднують мільйони вірян. Де, зрештою, завжди знаходили прихисток переслідувані на релігійному ґрунті з багатьох країн, а досягнення України у сфері свободи совісті є визнаними у всьому світі”, – йдеться у зверненні представників церков.

Також у своєму зверненні до міжнародної спільноти глави церков та релігійних організацій підкреслили, що найбільше, що можуть зробити народи заради утвердження свободи совісті в Україні, ‒ це допомогти українцям вистояти проти російської навали, яка несе смерть, рабство, темряву і релігійні утиски.

Звернення підписали: Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Епіфаній; Глава Української Греко-Католицької Церкви Верховний Архієпископ Києво-Галицький Блаженніший Святослав; Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів Валерій АнтонюкМуфтій Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов; Муфтій Духовного управління мусульман України “Умма” Мурат Сулейманов; Правлячий Єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні Віталій Кривицький; Президент Української уніонної конференції Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов; Президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України, головний рабин Києва і України Яків Дов Блайх.