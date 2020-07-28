Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу "The Witcher: Blood Origin" ("Відьмак: Походження крові"). Це буде приквел фентезійного серіалу "Відьмак" ( "The Witcher"), який вийшов у 2019 році.

Про це повідомляє видання Variety.

Новий міні-серіал розповість передісторію ельфійської цивілізації до її падіння (за 1200 років до подій у “Відьмаку”), “коли світи монстрів, людей та ельфів злилися в єдине ціле”, після чого і з’явився перший відьмак. Також буде показана історія першого відьмака.

“За 1200 років до Геральта з Рівії світи монстрів, людей і ельфів об’єдналися в один, і з’явився перший відьмак”, – йдеться в анонсі.

Серіал “Відьмак: Походження крові” складатиметься з шести епізодів. Його зйомки пройдуть у Великій Британії.

Шоураннером проєкту (людиною, яка працює виконавчим продюсером, відповідає за основний напрямок і розвиток проєкту) стане Деклан де Барра – сценарист першого сезону “Відьмака”. Виконавчим продюсером призначена Лорен Шмідт Хіссріх, шоураннер першого і другого сезонів “Відьмака”.

Автор саги “Відьмак”, польський письменник Анджей Сапковський, стане креативним консультантом серіалу.

Коли розпочнуться зйомки серіалу, поки не уточнюється.

Як відомо, перший сезон “Відьмака” вийшов на Netflix у грудні минулого року. Головний його герой Геральт – мисливець за монстрами, котрий піддався в дитинстві серії мутацій.

У серпні запускається виробництво другого сезону, що було призупинено через пандемію коронавірусу.

“Відьмак” став одним із найпопулярніших серіалів на платформі.