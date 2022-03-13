Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України.
Станом на ранок 13 березня, через російське вторгнення загинули 85 дітей, а майже сотня отримала поранення. Найбільше дітей постраждало у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях. Ворог продовжує обстріли цивільного населення. Так, 11 березня під час евакуації з селища Гусарівка Ізюмського району, ворогом було розстріляно цивільний автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина, які в ньому перебували. Наступного дня в селищі з такою ж назвою, яке знаходиться в Балаклійському районі Харківської області через обстріл автомобіля загинула сім’я з трирічною дитиною.
В Офісі Генерального прокурора також додають, що внаслідок обстрілів та бомбових ударів було пошкоджено 369 шкіл, з яких 57 було повністю зруйновано. Майже третина з пошкоджених навчальних закладів знаходиться в Донецькій області— 119. Також значна кількість шкіл пошкоджена у Миколаївській (30), Сумській (28), Київській (28), Херсонській (21) областях та у м. Києві (17). У відомстві підрахували, що з початку війни щодня в середньому 22 навчальні заклади опиняються під ударом.
Також прес-служба Офісу Генерального прокурора повідомляє, що наведені цифри пошкоджених шкіл не є остаточними, бо огляд будівель в місці проведення активних бойових дій та на окупованих Росією територіях наразі неможливий.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Яворівського полігону загинуло 35 осіб, поранено 134 людини.
- в Донецькій області окупанти обстріляли евакуаційний поїзд: є загиблий і постраждалий.
- Загарбники розстріляли цивільних біля села Перемога, коли мешканці намагалися евакуюватися самостійно.