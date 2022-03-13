За даними Офісу Генерального прокурора, через вторгнення Росії до України вже загинуло 85 дітей. Також було зруйновано 369 шкіл. Майже третина з них знаходиться в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України.

Станом на ранок 13 березня, через російське вторгнення загинули 85 дітей, а майже сотня отримала поранення. Найбільше дітей постраждало у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях. Ворог продовжує обстріли цивільного населення. Так, 11 березня під час евакуації з селища Гусарівка Ізюмського району, ворогом було розстріляно цивільний автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина, які в ньому перебували. Наступного дня в селищі з такою ж назвою, яке знаходиться в Балаклійському районі Харківської області через обстріл автомобіля загинула сім’я з трирічною дитиною.

В Офісі Генерального прокурора також додають, що внаслідок обстрілів та бомбових ударів було пошкоджено 369 шкіл, з яких 57 було повністю зруйновано. Майже третина з пошкоджених навчальних закладів знаходиться в Донецькій області— 119. Також значна кількість шкіл пошкоджена у Миколаївській (30), Сумській (28), Київській (28), Херсонській (21) областях та у м. Києві (17). У відомстві підрахували, що з початку війни щодня в середньому 22 навчальні заклади опиняються під ударом.

Також прес-служба Офісу Генерального прокурора повідомляє, що наведені цифри пошкоджених шкіл не є остаточними, бо огляд будівель в місці проведення активних бойових дій та на окупованих Росією територіях наразі неможливий.