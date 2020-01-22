У Меджлісі кримськотатарського народу розповіли про репресії в тимчасово окупованому Росією Криму в 2019 році.

Про це розповів голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“За 2019 рік Кримськотатарським ресурсним центром було зафіксовано 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити, опитування і бесіди, 335 випадків арештів, з яких 43 – за новими кримінальними справами, в тому числі, два – заочно”, – говорить він.

В той же час, як зазначає член Меджлісу, за 2019 рік було зафіксовано 33 “вироки” по відношенню до кримських політв’язнів і 252 рішення продовжити незаконне утримання під вартою.

Також, за словами Бариева, Меджлісу відомо про 578 випадків порушень прав кримчан на справедливий суд.

Крім того, експерти також встановили, що протягом 2019 було зафіксовано 90 порушень права громадян на найвищий рівень психічного і фізичного здоров’я, а також 69 випадків незаконного етапування політичних в’язнів.