У Державній прикордонній службі розповіли, скільки громадян Російської Федерації не пустили в Україну за 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

“Кількість потенційних нелегальних мігрантів, яких з об’єктивних причин не пропустили в Україну, значно зросла – з 4660 іноземців в 2018 до 10000 осіб в 2019 році. У цій категорії пальму лідерства також тримають росіяни. У цілому на українському кордоні в минулому році завернули понад 3,7 тис. таких громадян Російської Федерації. За ними в цьому списку йдуть іноземці з паспортами Туреччини, Узбекистану, Азербайджану і Таджикистану”, – йдеться в повідомленні.

Також на російсько-українському кордоні за 2019 рік було затримано 100 незаконних мігрантів.

“980 незаконних мігрантів затримано на кордоні з країнами ЄС, а 200 і 100 на кордонах з Молдовою й Росією”, – сказано в повідомленні.

Крім того, росіяни також лідирують у списку порушників правил перебування в Україні. З 18 тисяч порушників 3,3 тисячі становлять громадяни Російської Федерації.