Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
На 19,1% збільшились обсяги надходжень до кас банків у 2021 році, до 2521 млрд грн. Водночас обсяг видачі коштів із каси банків у 2021 році збільшився на 15% проти 2020 року, до 2586 млрд грн.
У першу четвірку касових операцій з видачі готівки потрапили видачі (% від загального обсягу видатків):
- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 75%;
- для придбання іноземної валюти в клієнтів – 7,7%;
- для підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,9%;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 4,7%.
Водночас найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків (% від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів із використанням платіжних карток – 33,2%;
- торговельна виручка – 31,7%;
- виручка від усіх видів послуг – 12,4%.
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