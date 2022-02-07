Протягом 2021 року обсяги касових оборотів банків збільшились проти 2020 року. Найбільше видачі та надходження готівки здійснено з використанням платіжних карток.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

На 19,1% збільшились обсяги надходжень до кас банків у 2021 році, до 2521 млрд грн. Водночас обсяг видачі коштів із каси банків у 2021 році збільшився на 15% проти 2020 року, до 2586 млрд грн.

У першу четвірку касових операцій з видачі готівки потрапили видачі (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 75%;

для придбання іноземної валюти в клієнтів – 7,7%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,9%;

з рахунків за вкладами фізичних осіб – 4,7%.

Водночас найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків (% від загального обсягу надходжень):

операції клієнтів із використанням платіжних карток – 33,2%;

торговельна виручка – 31,7%;

виручка від усіх видів послуг – 12,4%.