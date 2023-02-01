Про це повідомило Reuters.
Прибуток усієї групи становив 3,797 млрд євро, з яких 2,058 млрд євро були з Росії. Через санкції те, що компанія заробляє, залишається у місцевого дочірнього банку.
У групі заявляли, що вивчають стратегічні варіанти бізнесу, зокрема можливий вихід після вторгнення Росії в Україну. У Raiffeisen стверджували, що його зусилля можуть зайняти деякий час, водночас гендиректор Йоханн Штробль сказав, що до операцій на території Росії є “прояви інтересу”, але не уточнив деталі.
“Ми все ще перебуваємо на етапі аналізу”, — сказав він.
Raiffeisen Bank перебуває на російському ринку після розпаду Радянського Союзу. Він є десятим за розміром активів російським банком.
Водночас у Росії кількість співробітників збільшилася на 2,3% до 9537 осіб, а кількість клієнтів скоротилася на 27% до 3,2 млн.
- Група Raiffeisen Bank International відповіла на заклик Національного банку України оприлюднити рішення щодо виходу з ринку РФ та визнала, що російська філія надає пільги військовим РФ.