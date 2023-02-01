У 2022 році австрійський Raiffeisen Bank International більш ніж половину свого прибутку заробив у Росії. Компанія заявляла, що нібито збиралася піти з російського ринку після вторгнення в Україну.

Про це повідомило Reuters.

Прибуток усієї групи становив 3,797 млрд євро, з яких 2,058 млрд євро були з Росії. Через санкції те, що компанія заробляє, залишається у місцевого дочірнього банку.

У групі заявляли, що вивчають стратегічні варіанти бізнесу, зокрема можливий вихід після вторгнення Росії в Україну. У Raiffeisen стверджували, що його зусилля можуть зайняти деякий час, водночас гендиректор Йоханн Штробль сказав, що до операцій на території Росії є “прояви інтересу”, але не уточнив деталі.